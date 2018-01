Un weekend baciato dal sole

Il weekend si preannuncia molto interessante. Gli eventi non mancano (GUARDA QUI) e anche il meteo sarà dalla parte di chi ha voglia di uscire all’aria aperta.

Ecco le previsioni del centro Geofisico Prealpino:

Vento in quota debole da NNW, al suolo debole da NE.

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Brinate all’alba. Foschia e banchi di nebbia in serata sulla pianura.

Soleggiato al mattino e spesso sereno su Alpi e Prealpi. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura. Via via passaggi nuvolosi estesi e nella notte coperto. Asciutto. Temperature in diminuzione.

Vento in quota debole variabile, al suolo molto debole NNE.

Temperatura: Min -2/2 °C Previsioni Meteo Max 5/8 °C