Un’altra sconfitta punto a punto: allarme rosso Openjobmetis

Ennesimo finale in volata ed ennesima sconfitta per un’Openjobmetis che a questo punto vede accendersi la “spia” del pericolo sul proprio cruscotto. Per la seconda partita di fila la squadra di Attilio Caja riesce a mandare la partita al supplementare salvo però perdere l’incontro; dopo il discusso KO interno con Bologna arriva quello di Brindisi, ancora più grave per ragioni di classifica. La Happy Casa fanalino di coda veniva da quattro perse in fila: batterla sul proprio campo avrebbe garantito a Varese un grande passo avanti in direzione della salvezza, e invece – così – Ferrero e compagni si ritrovano pienamente invischiati nella lotta per mantenere la categoria.

Una partita, quella del PalaPentassuglia, pazzesca: la Openjobmetis ha gettato gran parte delle proprie speranze con un inizio dissennato (pronti-via: 11-0 Brindisi) ma quando tutto pareva perduto, e quando diversi tentativi di rimonta erano andati a vuoto, Okoye e Wells hanno confezionato un recupero clamoroso fino a centrare il pareggio a 8” dal 40′. Poi nell’overtime la panchina corta e qualche errore di troppo, uniti a cesti decisivi dei padroni di casa (Smith, su tutti) hanno di nuovo tagliato le gambe a una squadra che ha evidenziato il cuore ma soprattutto i tanti, troppi limiti. Ancora priva di una guardia (Waller non tornerà, si cerca il sostituto), la Openjobmetis ha di fatto dovuto rinunciare di nuovo a Damian Hollis, irritante negli 11′ in cui è stato in campo, periodo concluso con una gomitata al giovane Donzelli mentre l’ala biancorossa era in possesso di palla. La sua presenza, a questo punto, è un lusso che Varese non si può permettere e un fardello per allenatore e compagni di squadra. Qualcuno prenda una decisione in merito, perché non è possibile proseguire così.

Tornando alla gara, la miglior nota per Varese è probabilmente la prova di Wells che, salvo qualche passaggio a vuoto, ha finalmente vestito i panni del leader, soprattutto in attacco, giocando anche nel ruolo di guardia per qualche minuto. L’americano, e un Okoye diventato stratosferico nella seconda metà di gara (29 punti, 15 rimbalzi, 39 di valutazione!), sono stati i migliori anche se una menzione va fatta anche per Natali. Peccato però che le loro prove e il 44% da tre punti (oro colato per questa squadra) non siano bastati a causa dei troppi passaggi a vuoto dei compagni. I lunghi e i mezzi lunghi hanno sofferto l’impatto di Lalanne prima e di Smith poi, mentre l’esperto Tepic ha risposto alle critiche facendo troppo spesso bottino. E così anche da Brindisi i biancorossi tornano con le tradizionali “pive nel sacco”, senza punti e con il morale duramente colpito. Non il viatico migliore per affrontare una trasferta sulla carta abbordabile a Cremona, domenica prossima, contro una Vanoli però reduce dall’impresa di Brescia. Insomma, anche questa volta le paure della bassa classifica hanno preso forma, in attesa di un nuovo innesto necessario come l’aria.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

HAPPY CASA BRINDISI – OPENJOBMETIS VARESE 95-90 d1ts

BRINDISI: Moore 13 (2-7, 1-3), Suggs 9 (2-3, 1-4), Smith 22 (4-4, 2-2), Tepic 17 (5-7, 2-5), Lalanne 23 (7-10, 2-5); Oleka (0-1 da 3), Mesicek 10 (3-6), Cardillo (0-1 da 3), Donzelli 1 (0-1 da 3). Ne: Sirakov, Canavesi, Petracca. All. Vitucci.

VARESE: Wells 25 (7-14, 3-7), Avramovic 6 (3-6, 0-1), Okoye 29 (9-11, 3-5), Ferrero 8 (0-2, 2-6), Cain 7 (3-4); Pelle 4 (1-1), Natali 11 (1-1, 3-5), Tambone (0-3, 0-1), Hollis (0-2). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Paternicò, Sardella, Belfiore.

NOTE. Parziali: 23-15, 41-33; 62-56, 82-82. Da 2: B 23-37, V 24-44. Da 3: B 8-22, V 11-25. Tl: B 25-34, V 9-13. Rimbalzi: B 33 (3 off., Lalanne 11), V 36 (5 off., Okoye 15). Assist: B 18 (Smith 6), V 12 (3 con 3). Perse: B 11 (Mesicek, Moore 3), V 13 (Wells 5). Recuperate: B 5 (Smith 2), V 3 (Okoye 2). Usc. 5 falli: Pelle, Wells. F. antisportivo: Hollis, Moore.