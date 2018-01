Uno speciale concerto dell’Epifania

Il Coro gospel ‘La compagnia della Gru’ di Varese si esibisce il giorno 6 gennaio 2018 nel Teatro dell’Oratorio di Viconago in un programma divertente e spumeggiante che saltella tra il gospel, il pop e le canzoni di Natale per salutare come si conviene le festività che si concludono ed accogliere con l’energia giusta il 2018 appena cominciato.

L’evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Commissione Cultura Biblioteca Civica del Comune di Cadegliano Viconago è stato inserito e conclude il progetto: ‘Sulla slitta di Santa Claus’ che ha raccontato il Natale ai bambini delle quattro frazioni in cui si divide il piccolo comune dell’Alto varesotto.

Il gruppo musicale è caratterizzato dalle eccezionali vocalità dei suoi cantori e dal ritmo travolgente con cui affronta i brani musicali diretti dal Maestro Enrico Salvato e riesce a incantare il pubblico con la maestria delle sue esecuzioni, apprezzate e contese da moltissimi enti e teatri che vogliano garantirsi l’assoluta eccellenza delle loro interpretazioni sempre impeccabili.

Nella cornice fiabesca del piccolo borgo coperto di neve si assisterà ad uno spettacolo di livello internazionale, come testimonia la recente affermazione del Coro “La compagnia della Gru” al Festival Internazionale dei Cori a Riga in Lettonia, dove il coro varesino, in rappresentanza dell’Italia, ha ottenuto la medaglia d’argento, oltre che entusiastici apprezzamenti.

Sabato 6 gennaio, alle 20.45 per tutti gli appassionati di musica e di canto va in scena un evento da non perdere, offerto ad ingresso gratuito dal Comune di Cadegliano Viconago ai propri concittadini, e non solo a loro, per un augurio che apra il 2018 sulle note frizzanti delle più belle canzoni che spaziano dal Jazz al Pop, per uno Show all’insegna della festa.