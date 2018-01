Uyba, c’è la Coppa per dimenticare Filottrano

Per la Unet E-Work Busto Arsizio non c’è tempo di tirare il fiato e nemmeno di digerire l’inattesa sconfitta in campionato patita a Filottrano: mercoledì 10 gennaio dalle ore 19, le biancorosse saranno infatti impegnate in Bosnia Erzegovina, nella città di Brcko, per la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Cev. (foto: nella gara di andata / G.Alemani-Volleybusto)

Dopo la vittoria per 3-0 della partita di andata, a Stufi e compagne sarà sufficiente vincere due set per approdare agli ottavi, dove con ogni probabilità dovrebbero trovarsi ad affrontare le temibili turche dell’Eczacibasi Vitra Istanbul, società che è tra le maggiori favorite del torneo e che nel 2015 conquistò la Champions League vincendo proprio la finale con Busto.

Ma ci sarà tempo per pensare all’Eczacibasi: intanto le Farfalle – che in coppa ritrovano l’abbinamento con la Yamamay – devono occuparsi del Brcko allenato da Pezerovic, eliminato al secondo turno di Champions League con un doppio 3-0 dal Nova KBM Branik Maribor. Il team bosniaco presenta un roster tutto composto da giocatrici locali con Vera Kostic al palleggio, in diagonale con Slijepcevic, al centro Dragutinovic e Gajic, in banda Mitrovic e Radovic, libero Ivkovic.

Visto il poco tempo per preparare la partita, Mencarelli ha programmato una doppia seduta (sia al video sia in campo) nella città bosniaca sul fiume Sava. Dopo l’arrivo a Brcko la squadra lavorerà sia martedì sera sia mercoledì mattina. Passare il turno – e ritrovare la vittoria – è troppo importante per prendere con le molle questa partita, e il KO di Filottrano dev’essere il giusto campanello d’allarme.

ZOK Bimal-Jedinstvo Brcko –Yamamay E-Work Busto Arsizio Brcko: 1 Slijepcevic, 2 Mitrovic, 3 Biberdzic, 4 Kenjalo, 5 Radovic, 6 Krstojevic, 7 Dragutinovic, 8 Ivkovic (L), 9 Gajic, 14 Vidakovic, 15 Kostic Vera, 16 Kostic Rada. All. Pezerovic.

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Camille Gadenne (Fra), Paul Herbots (Bel).

ALL’ANDATA – Esordio europeo sul velluto per la Uyba