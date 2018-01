Uyba ospite di Filottrano per iniziare al meglio l’anno nuovo

Domenica 7 gennaio alle ore 17 la UYBA scenderà in campo sul taraflex del Pala Baldinelli di Osimo (AN), per la sfida contro la Lardini Filottrano.

Stufi e compagne arrivano all’impegno galvanizzate dalla conquista della FInal Four di Coppa Italia e con l’obiettivo di portare a casa tre punti e continuare la marcia in campionato, nonostante la sconfitta casalinga contro Novara a Santo Stefano.

La squadra marchigiana, attualmente ultima in classifica, sta faticando molto nel suo primo anno in serie A1 e si presenta con una panchina rinnovata, visto che a guidare la squadra adesso c’è coach Nica, subentrato a Beltrami.

Ancora assente Alexandra Botezat, che sarà ancora sostituita dalla giovane Beatrice Badini.

Coach Nica si affiderà alla regia dell’ex biancorossa Francesca Bosio, in diagonale con Tomsia. Al centro Mazzaro in coppia con Hutinski e in attacco l’americana Mitchem, insieme alla slovena Scuka. A difendere la metà campo marchigiana, il libero Federica Feliziani.

Marco Musso: “I giorni di riposo dopo la conquista della Final Four di Coppa Italia sono serviti a noi e alle ragazze per ricaricare le pile in vista di un periodo che si annuncia ricchissimo di impegni e che ci vedrà in campo ogni tre giorni per diverso tempo. Aver centrato un traguardo così importante che mancava da tre anni a Busto Arsizio non può che essere di stimolo per far bene in tutte le competizioni in cui stiamo gareggiando. Il match con Filottrano andrà giocato con attenzione: è vero che loro stanno affrontando qualche difficoltà ed hanno cambiato da poco la guida tecnica, ma noi non possiamo abbassare la guardia. In ogni caso credo che, se metteremo in campo ciò che sappiamo, avremo buone possibilità di fare punti anche in terra marchigiana”.

Lardini Filottrano – Unet E-Work Busto Arsizio

Lardini Filottrano: 1 Melli, 3 Bosio, 5 Feliziani (L), 6 Gamba, 7 Negrini, 9 Agrifoglio, 10 Tomsia, 11 Mitchem, 12 Mazzaro, 13 Cogliandro, 15 Hutinski, 17 Scuka.

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 10 Peruzzo, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 4 Badini.

Il programma della seconda di ritorno:

Igor Gorgonzola Novara – MyCicero Volley Pesaro

Sab Volley Legnano – Saugella Team Monza

Lardini Filottrano – Unet E-Work Busto Arsizio

Pomi’ Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci (06-01-2018 20:30)

Liu Jo Nordmeccanica Modena – Foppapedretti Bergamo

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano

Classifica: Imoco Volley Conegliano 32, Igor Gorgonzola Novara 30, Savino Del Bene Scandicci 27, Unet E-Work Busto Arsizio 24, Saugella Team Monza 19, Liu Jo Nordmeccanica Modena 18, MyCicero Volley Pesaro 18, Il Bisonte Firenze 14, Sab Volley Legnano 11, Pomi’ Casalmaggiore 10, Foppapedretti Bergamo 9, Lardini Filottrano 4.