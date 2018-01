“Vaccini, necessario informarsi prima di votare”

Riceviamo e pubblichiamo

L’ attuale legge sulle vaccinazioni obbligatorie tutela i bambini: il legislatore ha lasciato libero l’adulto di decidere se vaccinarsi o meno (perché la Costituzione riconosce la libertà di cura dell’individuo), ma assegna al genitore l’obbligo di vaccinare i figli (perché i minori sono incapaci di decidere per se stessi, ed è quindi necessario che siano sempre tutelati).

Immaginiamo solo per un attimo che ci sia libertà di scelta e che un certo numero di genitori, liberi di scegliere e non sufficientemente convinti dalle informazioni ricevute, decidano di non vaccinare i propri figli. All’ interno di questo gruppo si verificherebbe una più elevata incidenza di malattia rispetto al resto della popolazione. Chi sarebbe responsabile di questo?

La legge attuale prende una posizione di guida, e risolve il dubbio e la responsabilità del genitore.

In vista delle imminenti elezioni regionali, sappiamo che il futuro Governatore della Lombardia dovrà prendere importanti decisioni in tema di sanità. Per questo motivo chiediamo, semplicemente, se il candidato del centrodestra sia a favore delle vaccinazioni obbligatorie ( “pro vax” ), come prevede attualmente la legge; oppure contro ( “no vax” ); oppure sia per la libertà di scelta ( “free vax” ).

Crediamo che i varesini, ed i lombardi tutti, prima di recarsi al voto abbiano il diritto di conoscere la posizione dei loro futuri governanti su temi di così fondamentale importanza per la vita ed il futuro proprio e dei propri figli, soprattutto se minori.

Luca Paris

Consigliere Provinciale PD