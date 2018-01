Inizio d’anno a passo di valzer con il pianoforte di Luigi Palombi

L’Associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore invita tutti al concerto di Capodanno 2018, in programma sabato 6 gennaio.

L’appuntamento con il concerto “Sogno di un valzer, una società in ballo” è per le ore 21 nella Sala consiliare del Comune di Venegono Superiore, con Luigi Palombi al pianoforte, per ripercorrere la storia di uno dei ritmi più amati di sempre.

Un excursus suonato e parlato su una danza capace di superare epoche, confini e classi sociali attraverso i compositori più amati e ricercati: da Clementi a Chopin, da Verdi a Strauss passando per Rossini, Carreno, De Severac, che hanno trasformato e sublimato il “tre quarti” in un movimento sensibile dell’animo.

Al termine del concerto ci sarà un brindisi per l’anno nuovo al Centro La Trasparenza di Venegono Superiore.

Ingresso aperto a tutti, con contributo volontario.