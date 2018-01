Vandalismi “antifascisti” in biblioteca, Brugnone: “Fatevi vivi e ripulite”

Una scritta vergata con una bomboletta spray di colore rosso sulla facciata, ancora nuova, della sala Piero Monaco (inaugurata nel 2014) della biblioteca di Busto Arsizio segnala che “Questa biblioteca è antifascista”.

L’atto vandalico ha fatto arrabbiare moltissimi bustocchi che, ieri, non hanno potuto fare a meno di notare quella scritta sulla facciata che fa arrabbiare due volte: perchè un luogo dei cittadini (tutti e non solo dei sedicenti antifascisti) è stato imbrattato e rovinato e perchè non è affatto antifascista pretendere di interdire un luogo della cultura a qualcuno.

La scritta ha sollevato l’indignazione del consigliere comunale del Pd Massimo Brugnone che lancia una proposta