Vandalismi, l’assessore Franzetti: “Diamo più spazio ai tanti giovani che si impegnano”

L’assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti reagisce con una nota ai vandali che nei giorni scorsi hanno colpito in città abbattendo e rompendo alcune installazioni nel presepe alla rotonda dei marinai.

«Gli avvenimenti luinesi degli ultimi giorni meritano una riflessione: in qualità di Amministratore luinese impegnata nel sociale, incontro quotidianamente tante diverse realtà. Luino ha un nutrito numero di giovani ricchi di valori e principi e che manifestano a tutta la nostra comunità il loro impegno attraverso il volontariato, lo sport, gli studi e l’arte in tutte le molteplici forme. Nella nostra città, accanto a pochi elementi che commettono atti vandalici, evidentemente spinti da spirito emulativo, vivono ragazzi e ragazze che donano il loro prezioso tempo ad associazioni ed enti e si dedicano alla parrocchia come animatori in oratorio:a loro va un ringraziamento particolare, in quanto rappresentano un presidio importante e sono un fondamentale investimento per le basi del futuro luinese e sono certa che il loro lavoro continuerà, con crescita e determinazione. L’Amministrazione apprezza la loro azione quotidiana e il loro contributo alla collettività; io proseguiro’ nel cercare di creare una coesione fra tutte le forze sociali ed istituzionali, perché solo con l’azione di tutti e non solo di singoli si può intervenire per dare una conclusione ed un freno a fenomeni isolati di vandalismo».