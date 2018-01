Vanoli – Openjobmetis in diretta da Cremona

Penultimo turno del girone di andata per la Serie A di basket. La Openjobmetis è impegnata in trasferta dalle 19,15 al PalaRadi di Cremona contro una Vanoli in forma. Seguite con noi la partita e intervenite nel racconto o scrivendo nello spazio commenti, o usando (su Twitter e Instagram) gli hashtag #cremonavarese e #direttavn. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.