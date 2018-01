A Varese 4 scuole primarie avranno il tempo pieno

Da una a quattro scuole a tempo pieno.

La città di Varese torna, dopo alcuni anni, a offrire una pluralità di proposte sulle 40 ore settimanali nella scuola primaria. Un’esigenza che da tempo veniva sottolineata ma che le regole ferree della distribuzione di personale docente imposte dal Ministero non permetteva di esaudire: dai tagli avvenuti oltre un decennio fa, la città di Varese si era ritrovata con un’offerta “curricolare” di 24 o 27 ore. Per elevare sino a 40 occorreva attingere a disponibilità di altre zone della provincia che accettavano di ridurre il proprio monte ore. Secondo i dati forniti lo scorso settembre, nella nostra provincia a fronte di 1813 classi attualmente, solo il 27%, cioè 491, prevedono il tempo pieno.

Dopo le polemiche dello scorso anno per i cambiamenti apportati a costi e modalità dei servizi parascolastici, l’amministrazione comunale aveva lavorato con i dirigenti dei diversi plessi: « Come avevamo promesso – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – dal 16 gennaio anche a Varese sarà possibile iscrivere i propri figli alle 40 ore settimanali a scuola. Una novità per la nostra città molto sentita da tanti genitori che ora avranno questa opportunità in più per i loro figli. Varese dunque fa finalmente un ulteriore passo avanti nella modernizzazione dell’offerta scolastica e pedagogica. Ringrazio molte le insegnati sempre pronte all’innovazione didattica. Ci auguriamo – prosegue l’assessore – che molti genitori possano apprezzare questa occasione e decidere di iscrivere i loro figli al tempo pieno».

Le quattro scuole che offriranno questo nuovo servizio e possibilità a Varese sono la Primaria Mazzini, la IV Novembre, la primaria Pascoli e la scuola Baracca. In questi plessi quindi si potrà attivare il tempo pieno.

Il 16 gennaio apriranno le iscrizioni per l’anno 2018/2019 alle classi prime delle scuole Primarie per i bambini nati nel 2012 e da gennaio ad aprile del 2013. Le iscrizioni saranno aperte fino al 6 febbraio 2018 e si potranno effettuare online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

L’orario scolastico di 40 ore settimanali prevede: dal lunedì al venerdì 30 ore di lezione tra mattina e pomeriggio e 10 ore di mensa. Questa mattina dall’assessorato ai Servizi educativi del Comune di Varese sono partite le comunicazioni ai genitori sull’apertura delle iscrizioni per le classi prime delle scuole Primarie di Varese specificando le varie possibilità di orario scolastico che si potranno scegliere per i propri figli: 24, 27, 30 e appunto 40 ore (il tempo pieno per le 4 scuole che offriranno questo servizio).

IN COSA CONSISTE IL TEMPO PIENO:

40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 16.05.

Durante le ore scolastiche si svolgono:

Attività disciplinari

Laboratori

Attività di approfondimento

Consolidamento e recupero

Attività ricreative e mensa

La giornata è divisa in tre momenti:

Attività disciplinare e ricreazione

Attività disciplinare, approfondimento consolidamento e recupero

Mensa, attività pomeridiane e laboratori

Esempi di laboratori:

Musicali, artistici, manuali, d’informatica, scientifici, educazione ambientale, alimentare, stradale, laboratori di lettura creativa e animata…