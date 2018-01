Varese-Como, il derby è anche sul ghiaccio

Domenica 14 gennaio il derby tra Como e Varese non andrà in scena solo sul campo da calcio in Serie D (QUI gli articoli a riguardo) ma anche sulla pista ghiacciata della Italian Hockey League.

Al PalAlbani (quindi a campo invertito rispetto al calcio) si gioca infatti la terza giornata del Relegation Round, la seconda fase del campionato che è quella intermedia tra la stagione regolare e i playoff. I Bandits Varese e il Como sono in diretta concorrenza per una delle prime due posizioni del gironcino, quelle che permettono appunto l’accesso ai playoff, ma in questo momento si trovano in quarta e terza posizione alle spalle dell’Ora (probabilmente imprendibile) e dell’Alleghe.

La partita di domenica 14, primo ingaggio alle 19,30, può quindi essere uno snodo fondamentale: chi vince aumenta le possibilità di qualificazione, chi perde rischia di perdere un treno importante. I Bandits, sconfitti ad Alleghe anche a causa delle tante assenze per malattia, si presenteranno alla partita di casa con la rosa quasi al completo: le assenze dovrebbero essere quelle di Francesco Borghi (dito fratturato) e Benedetto Pirro (infortunio muscolare). La partita sarà trasmessa in diretta da Radio Village Network e verrà arbitrata dai signori Bettarini e Marri.