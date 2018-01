Il Varese fa la voce grossa a Lainate

Il Varese che domenica ha battuto il Lainate con un netto 55 a 5 mantiene la testa della Poule Promozione insieme al Rovato. La partita giocata al centro sportivo “Nelson Mandela” non è stata mai messa in discussione dal Lainate padrone di casa. Eloquente il conto mete di 9 a 1 in favore dei varesini maturato grazie a un ottima prova sia della mischia che dei trequarti.

La squadra di Pella e Galante è passata a condurre già al 3′ con la meta di Comolli che si è ripetuto dieci minuti dopo. La terza meta è stata segnata al 21′ dall’ala Roberto De Cecilia, poi al 29′ il tallonatore Dal Sasso ha marcato la meta del bonus e così i biancorossi alla mezzora si sono trovati sul 22 a 0. Prima dell’intervallo il Varese ha segnato altre due mete: con Rolandi al 32′ e con Comolli (tripletta per lui) al 36′. La prima frazione si è chiusa sul 34 a 0 anche grazie alle due trasformazioni di Broggi.



Nel secondo tempo il Varese è calato d’intensità ma ha comune segnato altre tre mete: una doppietta con Broggi (8′ e 15′) e una meta con Pellumbi a tre minuti dal termine, preceduta dalla marcatura del lainatese Riccardo Zilli. Il 55 a 5 finale è parso un punteggio giusto vista la prestazione di entrambe le squadre. Si registra l’esordio in prima squadra del 40enne Carlo Bianchi che nella grande famiglia del rugby varesino è da tutti chiamato Carlaccio.

Da segnalare infine la prestigiosa designazione arbitrale; c’era infatti l’ottima Clara Munarini che recentemente ha diretto una sfida di Eccellenza, il massimo livello italiano. È la prima donna che ha raggiunto questa categoria, apripista si spera, per le molte altre ragazze che ogni domenica arbitrano gli uomini nelle serie inferiori.

La prossima sfida sarà il 18 febbraio contro il Rovato che occupa la prima piazza proprio insieme ai biancorossi.

Rugby Lainate – Rugby Varese 5-55 (0-34)

Marcatori Varese. Mete: Comolli 3, Broggi 2, De Cecilia R., Dal Sasso, Rolandi, Pellumbi. Trasformazioni: Broggi 5.

Varese: Comolli, Rolandi (Rizzotto), Valcarenghi, F. Bianchi (Gramaglia), R. De Cecilia, Broggi, Banfi (c.), Pellumbi, Djoukouehi, Martinoli, Castiglioni (C. Bianchi), Contardi, Maletti (Lahwaidi), Dal Sasso, Bosoni (Gulisano). Non entrato Borello. Allenatore Mario Galante.