Il Varese spreca, il Como vince. Il derby è ancora dei lariani

Il Varese non riesce a portare a casa punti da Como, venendo sconfitto 3-1 nel derby al “Sinigaglia”. Il risultato finale è forse troppo largo, ma i lariani hanno dimostrato di essere una squadra più cinica. I biancorossi si rammaricano per diverse occasioni sprecate, complice anche Kucich, portiere comasco che ha parato tutto quello che ha potuto. Il Como è andato in rete nei momenti giusti, dimostrando di poter puntare ai primi posti del Girone A. Ad addolcire la pillola, il gol nel recupero della ripresa del neo arrivato De Carolis, servito da Pedrabissi. Il Varese perde così anche il secondo derby stagionale dopo quello al “Franco Ossola”. I classifica i lariani accorciano sulle due di vetta, mentre il Varese rimane fermo a quota 25. Ora testa subito all’impegno infrasettimanale, che vedrà il Casale ospite a Masnago.

FISCHIO D’INIZIO – Tutto pronto per l’atteso derby, che vede i lariani padroni di casa con i favori del pronostico forti del terzo posto in classifica e con l’opportunità di accorciare su Caronnese e Gozzano, che ieri non hanno vinto. Il Varese arriva al “Sinigaglia” senza nulla da perdere ma con diverse defezioni, iniziando dal portiere: Bizzi non ce la fa e tra i pali c’è Frigione. In difesa out anche Fratus, sostituito da Simonetto sulla destra, Arca a sinistra e la coppia formata da Ferri e Rudi in mezzo. A centrocampo Morao è il mediano, affiancato da Battistello e Palazzolo, mentre in attacco partono in panchina i nuovi acquisti Pedrabissi e De Carolis, Lercara agisce da punta centrale con Zazzi e La Ferrara ali. Il Como di mister Antonio Andreucci si schiera con un 3-5-2 con Bradaschia e Gobbi in avanti.

IL PRIMO TEMPO – Si parte subito fortissimo: al 4’ Lercara, lanciato a rete, spreca una grande occasione calciando addosso a Kucich. Il Como invece non sbaglia: al 5’ Arca fa fallo su Gentile al limite dell’area e Loreto trasforma in rete la punizione per il vantaggio lariano. Prova a rispondere la squadra di mister Tresoldi, ma al 9’ è ancora bravo Kucich a coprire lo specchio della rete sulla conclusione da ottima posizione di Battistello. Dopo l’avvio bruciante, la gara rallenta, con il Varese che gestisce meglio la palla, ma il Como riesce a rendersi più pericoloso. Nel finale i padroni di casa ci provano con tiri dalla distanza: al 37’ Gentile impegna Frigione alla respinta in tuffo, al 43’ invece Loreto manda alto da posizione favorevole. Dopo 1’ di recupero si chiude il primo tempo.

LA RIPRESA – Il Varese riparte con Pedrabissi al posto di Lercara e inizia con maggiore brio, ma non riesce a trovare soluzioni davanti. Al 17’ Pedrabissi, favorito da un rimpallo, prova il mancino da posizione defilata, senza però riuscire a sorprendere Kucich. Il Como aspetta e al momento giusto raddoppia: azione di ripartenza al 31’, ottimo lavoro di Bovolon che serve Gentile per il gol del 2-0. Prova a riaprire la gara il Varese al 38: Ba va via a sinistra e serve Pedrabissi che colpisce al volo di destro, trovando però ancora una volta un ottimo intervento di Kucich. Nel finale il Como trova anche il terzo gol. Gentile va via a Ferri che in scivolata fa fallo. Dal dischetto Sentinelli si fa respingere il tiro da Frigione, ma Cicconi è il più veloce di tutti e insacca di testa. Nel recupero c’è giusto il tempo per il gol della bandiera del Varese al 49’, siglata da De Carolis con un diagonale mancino su assist di Pedrabissi. Dopo i 6’ di reucpero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria del Como, che fa suo il secondo derby stagionale.

TABELLINO

Como – Varese 3-1 (1-0)

Marcatori: al 5’ pt Loreto (C), al 31’ st Gentile (C), al 46’ st Cicconi (C), al 49′ st De Carolis (V).

Como (3-5-2): Kucich; Anelli, Sentinelli, Bova; Adobati (dal 44’ st Bartoli), Gentile, Bovolon, Loreto (dal 27’ st Buono), Di Jenno; Bradaschia (dal 21’ st Meloni), Gobbi (dal 41’ st Cicconi). A disposizione: Gozzi, De Nuzzo, Zekic, Camarlinghi, Fusi. All.: Andreucci.

Varese (4-3-3): Frigione; Simonetto (dal 22’ st Ghidoni), Rudi, Ferri, Arca; Battistello, Morao, Palazzolo (dal 39’ st De Carolis); Zazzi, Lercara (dal 1’ st Pedrabissi), La Ferrara (dal 26’ st Ba). A disposizione: Scapolo, Mondoni, Melesi, Balconi, M’Zoughi. All.: Tresoldi.

Arbitro: sig. Fiero di Pistoia (Bahri e Spina).

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 4-2; Ammoniti: Gentile per il Como. Battistello per il Varese. Recupero: 1’ + 6’. Spettatori: 2773 per 20658 euro di incasso.