Varesina sconfitta nel test contro il Milan Primavera

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio, lo stadio comunale di Venegono Superiore ha ospitato l’amichevole tra la Varesina e il Milan Primavera. Sfida tra due allenatori varesini: Alessandro Marzio padrone di casa e Alessandro Lupi gradito ospite.

Test utile per le due formazioni al fine di togliere la ruggine delle feste dalle gambe in attesa della prima uscita ufficiale del 2018, che per le fenici sarà in casa del Derthona.

La gara si è conclusa con il risultato di 1-0 per i giovani rossoneri. A decidere l’incontro la rete di Frank Tsadjout, che ha siglato il gol partita nel primo tempo sfruttando un errore della difesa rossoblu.