Venerdì rischio neve sui rilievi

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi, giovedì 25 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, Varese), NV-05 (Prealpi comasche- lecchesi, Como e Lecco) e NV-06 (Prealpi bergamasche, Bergamo). La spiega una Nota di Regione Lombardia.

IL METEO – Nella giornata di oggi, giovedì 25 gennaio, una struttura depressionaria piuttosto ampia inizierà a convogliare

correnti meridionali sulla nostra regione. Nel pomeriggio, precipitazioni deboli o molto deboli sulle pianure occidentali, in estensione verso il comparto alpino. In serata, precipitazioni deboli sparse sulle pianure occidentali e lungo i

rilievi. Neve mediamente oltre gli 800-1200 metri, in particolare sui settori occidentali.

Per la giornata di domani, venerdì 26 gennaio, e fino al primo mattino di sabato 27, precipitazioni deboli sui settori alpini e

prealpini, con neve oltre gli 800-1100 metri. In particolare, i quantitativi maggiori e le quote inferiori sono riferite ai

settori alpini/prealpini piu’ occidentali. Zero termico in graduale rialzo.

EFFETTI AL SUOLO – Le problematiche principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e

rallentamenti del traffico stradale oltre le quote segnalate.

Anche nelle zone dove i quantitativi di neve saranno contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio al suolo e

sul manto stradale.

Si chiede, pertanto, ai sistemi locali di protezione civile di porsi/mantenersi in una fase operativa di attenzione, cioè di

predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto in caso di necessità, congruenti a quanto previsto

nella pianificazione di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi connessi.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.