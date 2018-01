Venerdì sera un rosario per Arrigo Barbieri

Un rosario per Arrigo Barbieri è stato fissato per venerdì sera a Busto Arsizio. E’ la famiglia dell’uomo morto martedì sera nel tragico incidente alla Lamina di Milano a ringraziare per l’affetto e la vicinanza mostrato in queste ore, comunicando i dettagli nell’appuntamento.

Il rosario sarà alle 19 nella chiesa di Sant’Edoardo a Busto Arsizio, in viale Alfieri, e sarà preceduto da una messa alle 18.30.

Un appuntamento che precede il funerale, che non sarà recitato prima della prossima settimana. Prima dell’ultimo saluto, infatti, dovrà essere eseguita l’autopsia sul corpo di Arrigo Barbieri e dovrà anche arrivare il via libera della procura di Milano che sta portando avanti l’inchiesta sull’incidente.