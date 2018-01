Il Verbano riparte allungando

Ripartono alla grande i campionati di Eccellenza e Promozione. Non sono mancate emozioni e sorprese. Il Verbano è la protagonista di questo inizio 2018, vincendo a Fenegrò e allungando in vetta.

ECCELLENZA

Non era una trasferta facile per il Verbano, che è riuscito a vincere 1-0 sull’insidioso campo del Fenegrò e sfrutta le frenate degli altri. Ha osservato il turno di riposo il Busto 81, il Cavenago Fanfulla è invece stato bloccato sull’1-1 in casa dell’Accademia Pavese. Pareggio a reti bianche per il Legnano al “Mari” contro il Vigevano, mentre l’Ardor Lazzate è stata sconfitta 2-1 a Castellanza. Sconfitte casalinghe per l’Fbc Saronno contro il Calvairate (1-0) e per l’Union Cassano contro la Sestese (2-0). Vittorie 3-0 per il Lomellina contro il Gaggiano e per l’Alcione a Sancolombano.

CLASSIFICA: Verbano 36; Cavenago Fanfulla 33; Busto 81 31; Legnano 29; Ardor Lazzate 27; Fenegrò 26; Alcione 25; Sancolombano 24; Calvairate 23; Sestese 22; Vigevano 20; Castellanzese 19; Lomellina 17; Accademia Pavese 16; Union Cassano 14; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Frena la Castanese, che sul campo della Belfortese fa 1-1. Accorcia la Rhodense, che espugna Gavirate 4-3, vince anche il Morazzone 2-0 a Vergiate. Larga vittoria dell’Uboldese, 5-1 a Brebbia, l’Olimpia passa 2-1 in casa della Guanzatese. Pareggio senza gol tra Besnatese e Base 96, la Lentatese sfrutta il fattore campo per superare 3-2 il Portichetto, mentre il Bresso fa il colpo (1-0) a Solaro. Riposo per il Cob 91.