Da “verità per Giulio Regeni”a “Perdere altri 15 chili”: sono oltre 1000 i bigliettini che getteremo nel falò

Sono oltre mille i bigliettini che avete scritto e che consegneremo a Sant’Antonio mettendole nella pira del falò questa sera, 16 gennaio, intorno alle 18.

Una tradizione centenaria, che da qualche anno gode anche del “servizio” offerto da Varesenews: la possibilità di “scrivere il bigliettino” dei desideri al nostro giornale.

Molte le richieste di lavoro, anche le più curiose: c’è chi segnala a sant’Antonio l’azienda dove lavora, spiegandogli che desidera “con tutto il cuore” rimanere li, chi desidera – sorprendentemente – di “Lavorare in una biblioteca” oppure chiede al santo che la sua amica diventi Kinesiologa. Ma anche chi chiede a sant’Antonio di trovare un posto fisso, che non gli regali le continue preoccupazioni dei contratti a tempo determinato.

In moltissimi cercano l’amore, anche se sempre meno aspirano al matrimonio: se i primi sono oltre il 28 per cento, i secondi sono poco più del 2. E un buon 7 per cento di lettori ancora si affida al Santo per le gravidanze: sembra che sia ancora la soluzione migliore. Oltre il 23 per cento ha fatto anche richieste di salute: dalle più drammatiche alle più curiose, come “fammi perdere altri 15 chili” (e se quindici chili sono già stati buttati giù, complimenti all’anonimo che l’ha scritto)

Tra mille cose d’amore e salute, spicca però un biglietto indirizzato a sant’Antonio la cui eco arriva fino in Egitto: “Verità per Giulio Regeni”. E chissà che il santo possa fare il miracolo nella triste e intricata vicenda dell’omicidio del giovane ricercatore italiano.