Vi piace camminare? Mandateci le vostre foto

Anche quest’anno il nostro giornale aderisce all’iniziativa di Caterpillar “M’Illumino di meno“.

Di cosa si tratta è ormai è noto (visto che siamo alla quattordicesima edizione): è una giornata dedicata al risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Dal 2005, ogni anno, la trasmissione di Radio2, Caterpillar appunto, chiede ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono proprio indispensabili alle 18 di un pomeriggio di febbraio. Quest’anno sarà venerdì 23.

Si festeggia il compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici.

IL CONCORSO DI VARESENEWS

Quest’anno M’illumino di Meno è dedicato alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.

L’invito per il 23 febbraio 2018 è spegnere le luci e andare a piedi: una marcia, una processione, una ciaspolata, una staffetta, una maratona o una mezza maratona, un ballo in piazza o un pezzo di strada dietro alla banda musicale del paese.

Per le scuole il Pedibus – andare tutti insieme a piedi – per chi va in auto fare un pezzo a piedi.

Noi in più vi chiediamo di inviarci foto che parlino del vostro camminare: foto scattate in viaggio, foto simboliche.

Le raccoglieremo in gallerie fotografiche e due foto scelte dalla redazione riceveranno un premio (un buono da 50 euro della Feltrinelli e una smartBox). Inviate i vostri scatti a: redazione@varesenews.it.

L’INIZIATIVA

Nella mappa delle adesioni sul sito di M’Illumino di Meno troverete tutte le scuole, le associazioni e i privati che hanno aderito all’iniziativa e potrete iscrivervi.

Ma non è finita qui. Entro il 23 febbraio si vuole raggiungere la luna a piedi: sono 555 milioni di passi e c’è bisogno dell’aiuto di tutti! Se desiderate dare il vostro contributo, inserite il numero totale di passi che vi impegnate a fare da oggi al 23 febbraio in questo contapassi digitale.