Viale Verbano: appaltati i lavori per sistemare i parcheggi “invadenti”

Il 2018 si apre con lavori in città per migliorare la fruibilità di alcuni punti “caldi”, passaggi pedonali, parcheggi e zone già al centro di polemiche sui social e non. Come il caso di viale Verbano, la grande arteria di traffico che porta in paese provenendo da Cocquio che in passato, proprio sul lato destro della strada, vide fioccare le polemiche per la sosta delle auto che metteva – e mette – in difficoltà chi deve affrontare il marciapiede.

In pratica alcune auto, una volta parcheggiate a lisca di pesce “splafonano” fuori dalle strisce bianche (zona disco di un’ora dalle 8 alle 20) nella parte anteriore dei veicoli, impedendo il passaggio di carrozzine, ma a volte anche di semplici pedoni.

Questo sarà uno degli interventi già appaltati dall’amministrazione che verrà affrontato nelle prossime settimane e che prevede il rifacimento delle strisce ed il posizionamento di alcuni dissuasori, che di fatto impediranno alle auto di oltrepassare un certo limite fisico nel corso del parcheggio.

Il secondo intervento, questa volta già in corso proprio in questi giorni è il marciapiede destro di viale Ticino, in zona Poste: qui si sta rifacendo il fondo per via del dissesto dovuto ad alcune radici di alberi che hanno “lavorato” sotto la superficie rendendo disconnesso il passeggiare a bordo strada. Gli operai di una ditta specializzata sono all’opera e nella zona è stata istituita un’area cantiere

Il terzo intervento riguarderà invece il rifacimento della pavimentazione della via Campagna a Groppello.



«Si tratta di tre interventi in tre diverse aree del paese ma che ricadono sotto l’ombrello di un unico appalto che in questo modo ci permette di risparmiare», dicono dall’amministrazione comunale, dove si parla di tempi brevi per la realizzazione dei lavori.

È verosimile pensare che per la prossima primavera la situazione del marciapiede di viale Verbano sarà migliorata.

Come dimostrano le foto scattate questo pomeriggio, in alcuni tratti il passaggio per utenti su carrozzina risulta ancora oltremodo scomodo.