Visita ai presepi della Veddasca

Mercoledì 3 gennaio il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone la visita ai presepi della Valveddasca.

In ogni paese da Cadero a Biegno, da Lozzo a Graglio e Armio c’è un presepe grande o piccolo e tutti ricordano il Natale.

Accompagnatore Francesco e Gianni

Ritrovo ore 9,20 presso il posteggio Porto Lido a Luino e partenza ore 9,30 con mezzi propri per Biegno. Termine delle visite a Cadero verso le ore 11,30 dove è prevista una sosta con tagliata (facoltativa).

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità.

In caso di meteo avverso il programma potrebbe subire delle variazioni

Partecipazione gratuita informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it).