Vittoria di rigore per la Caronnese, cade la Varesina

Il risultato è lo stesso, ma ben diversi sono gli stati d’animo. La prima giornata del 2018 e del girone di ritorno vede le gare della Caronnese e della Varesina concludersi 1-0, ma se la squadra di Aldo Monza esulta, si rammaricano le fenici, uscite sconfitte da Tortona.

CARONNESE – OLGINATESE 1-0

Festeggia la Caronnese, che vince 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato al 30’ della ripresa da Puccio. Una gara ben gestita dalla squadra di mister Aldo Monza contro una formazione coriacea, che ha venduto cara la pelle in casa della capolista. Dopo un primo tempo di marca rossoblu, ma terminato senza reti, nella ripresa la gara si sblocca al 30’. Nel finale grandi brividi per la Caronnese, con Castagna che si guadagna un penalty al 49’ che porta anche all’espulsione di De Angeli. Dal dischetto però l’attaccante ex Varesina fallisce la conclusione, regalando così i tre punti ai padroni di casa.

DERTHONA – VARESINA 1-0

Trasferta amara per la Varesina. La squadra di mister Alessandro Marzio gioca una buona partita, ma non trova la via del gol e viene punita da una delle poche occasioni create dalla squadra di casa. La rete che decide il match arriva al 5’ della ripresa e porta la firma di Busatta. Le fenici avrebbero la grande opportunità di riaprire la gara con un calcio di rigore, ma Franzese si fa parare il tiro da Murriero. Nel finale non bastano gli assalti della Varesina, per una sconfitta che fa ancora più male.