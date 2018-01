Vittorio Galimberti nuovo General Manager di Whirlpool Italia

Avvicendamento al vertice di Whirlpool Italia con la nomina di Vittorio Galimberti come nuovo General Manager.

Vittorio Galimberti, che dal 2015 ricopriva la carica di General Manager Integrated Business Unit (IBU) di Whirlpool EMEA (Europa Medio Oriente e Africa), succederà a Lorenzo Paolini che ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali.

Vittorio Galimberti ha maturato la sua esperienza in marketing e sales in oltre 20 anni di carriera in grandi realtà multinazionali. Ha iniziato a lavorare nel Gruppo Unilever, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito marketing prima di entrare in Barilla e successivamente in The Coca-Cola Company. Nel 2002 è approdato in Reckitt Benckiser, prima come Direttore Marketing in Francia, Global Category Director a Londra e poi come Direttore Generale Polonia e Paesi Baltici. Nel 2012 è entrato a far parte di Indesit Company come Regional General Manager West Europe.