“Voglio i soldi o lo smartphone, altrimenti ti massacro”

La vicenda riguarda due minorenni, venuti a contatto per una cessione di una modica quantità di marijuana.

Da quel giorno è iniziato l’incubo di uno studente 16enne di Lainate, che nonostante avesse già “saldato il piccolo debito” relativo a quell’acquisto, ha iniziato a ricevere continue e pressanti richieste da parte di un 17enne nullafacente e pregiudicato, che gli aveva ceduto la sostanza ed il quale ogni giorno aumentava la richiesta di denaro. Poco dopo, alle richieste di denaro si sono aggiunte le minacce fisiche che hanno determinato un forte stato di paura nel ragazzo, tanto da indurlo a raccontare, esausto, tutto ai propri genitori.

A quel punto il ragazzo, accompagnato dal padre, si è recato lunedì scorso nella caserma di via Pertini a Rho dove a raccontato tutta la vicenda ai Carabinieri: lo studente ha mostrato tutte le chiamate ricevute dal coetaneo nonché i messaggi minatori che lo stesso ripetutamente gli inviava, tra cui l’ultimo nel quale lo stesso gli chiedeva di recarsi urgentemente nel “Parco Cavour” a Rho dove doveva portargli 150 € in contanti, altrimenti alla prima occasione lo avrebbe picchiato violentemente. Incontro a cui il ragazzo si è recato accompagnato stavolta dai Carabinieri in borghese i quali, subito dopo la consegna del denaro, sono intervenuti bloccando il 17enne e traendolo in arresto in flagranza per il reato di estorsione.

Il minorenne arrestato, proveniente peraltro da una famiglia già nota alla giustizia, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso l’Istituto di Pena Minorile “Cesare Beccaria” di Milano, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile di Milano.