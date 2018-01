Volandia conquista le scolaresche

Sono oltre 40mila i bambini che nel 2017 hanno visitato Volandia, a dimostrazione di come il Parco e Museo del Volo sia una location adatta non soltanto agli appassionati di aeronautica, ma anche ai più piccoli che possono trovarvi ampi spazi giochi al chiuso e all’aperto, ma anche tanti laboratori tematici per capire i funzionamenti delle macchine volanti grazie ai racconti dei volontari del museo che li guidano anche durante le tante gite scolastiche organizzate dalle scuole nelle Ex Officine Caproni.

«Ed è proprio l’incremento del 22% delle prenotazioni delle scuole di ogni ordine e grado registrato nel 2018 che ci permette di affermare con soddisfazione – spiega il presidente di Volandia, Marco Reguzzoni – che il Parco e Museo del Volo è una delle prime destinazioni delle gite scolastiche nell’intera regione. Sono i numeri a fotografare perfettamente la peculiarità di Volandia, una struttura destinata principalmente ai bambini e alle famiglie».

«La vasta gamma di laboratori didattici, fruibili dagli studenti di tutte le scuole di ogni genere e grado – spiega il professor Pierluigi Galli, responsabile delle attività didattiche del museo – è indubbiamente un altro nostro punto di forza che rende il museo attrattivo proprio anche per la sua capacità di interazione con gli studenti. Capacità – conclude Galli – che hanno decretato anche il successo del progetto di ‘Alternanza scuola-lavoro’ che ha coinvolto oltre 500 studenti, impegnanti in molteplici attività, compreso il restauro dei velivoli».