Voucher fino a 5mila euro sul digitale. Domande a partire da giovedì 19 gennaio

Scatta giovedì 19 gennaio il bando “Voucher Digitali I4.0” della Camera di Commercio di Varese che col suo Punto impresa digitale mette a disposizione delle pmi varesine 170mila euro sui temi dell’innovazione digitale.

Il bando, realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese attive sul territorio e prevede la concessione di un voucher fino a 5mila euro. Un aiuto rivolto alle pmi di tutti i settori (manifatturiero, commercio, servizi e agricoltura), attive e iscritte al Registro delle Imprese.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO

Il voucher fino a 5mila euro, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, è utilizzabile per l’acquisto di servizi di consulenza e attività di formazione in diversi ambiti tecnologici di innovazione digitale 4.0: si va dalle soluzioni per la manifattura avanzata alla realtà aumentata fino al cloud, alla cybersicurezza, la business community, i big data e gli analytics… solo per citare alcuni degli ambiti operativi previsti. In attuazione del Piano Nazionale Impresa 4.0 vuole favorire la diffusione della “cultura digitale” tra le micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l’analisi della loro maturità in tema appunto di digitale, e l’individuazione di possibili soluzioni ad hoc offerte dalla tecnologia.

L’investimento in consulenza e formazione effettuato dalle imprese deve essere di almeno 5mila euro mentre le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda ed entro 180 giorni dall’ammissione al contributo. Le domande potranno essere presentate dal 19 gennaio al 23 marzo. Salvo esaurimento delle risorse. Per accedere alla pagina del portale della camera di Commercio CLICCA QUI.