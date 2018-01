Weekend in compagnia di sole e freddo

Sole con qualche nube, vento e freddo al mattino. Questo, in estrema sintesi il tempo nel weekend secondo il Centro Geofisico Prealpino

Se avete intenzione di godervi il fine settimana, quindi, le condizioni climatiche vi agevoleranno, basterà coprirsi un po’.

Ed ecco le previsioni: sabato al mattino perlopiù soleggiato, banchi di nebbia sulla pianura. Nel pomeriggio via via nuvoloso con nevicate sulle Alpi. In pianura asciutto, solo in serata possibili rare deboli piogge sulla Lombardia orientale.

Domenica abbastanza soleggiato. All’alba brinate e al mattino ventilato da Nord sulle Prealpi. In serata passaggi nuvolosi ma senza piogge. Nevicate solo sulle Alpi oltre 600m.

Temperature: minime intorno a -3 massime 8/10 gradi