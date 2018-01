Zampata di Bortoluz, tre punti pesanti per la Pro Patria

Un gol pesantissimo di Elia Bortoluz dà alla Pro Patria una vittoria non semplice ai danni della Grumellese e la mantiene in vetta al Girone B di Serie D. Il tutto nel giorno in cui il Darfo Boario crolla sul campo del Pontisola e lascia al solo Rezzato la seconda posizione alla vigilia del turno di riposo dei Tigrotti.

La rete del giovane e possente centravanti è quindi decisiva nello sbrogliare una partita complicata: senza Santana, con tanto vento (e freddo) e davanti a una avversaria arroccata a difesa della propria area, la Pro aveva bisogno dell’episodio favorevole per risolvere il rebus ma ha dovuto attendere il cuore della ripresa per esultare. Vittoria meritata, quella dei biancoblu, per la mole di gioco messa in campo, anche se rispetto ad altre volte Zaro e compagni hanno faticato a trovare la via della rete.

Poco male comunque, perché il gol è arrivato e tutto sommato è giunto in un momento – con diverse sostituzioni già effettuate – che ha tolto alla Grumellese anche gran parte delle già scarse possibilità di capovolgere la situazione. “Rischiato meno del minimo sindacale” sottolinea Javorcic nel lungo intervento dopo partita, e ha ragione perché davanti a Guadagnin la Grumellese non ha mai inciso. Piuttosto si poteva sperare di chiudere il match in anticipo al posto di arrivare al traguardo con il minimo vantaggio, ma va sottolineato anche il fatto che la Pro ha dimostrato pazienza nell’attendere il momento buono, senza forzare troppo i tempi o rischiare di farsi innervosire dalla situazione. Una qualità che tornerà buona anche in altre circostanze.

Ora quindi i biancoblu possono tirare il fiato, con il turno di riposo all’orizzonte: alla ripresa, forse, non saranno più in testa ma avranno rimesso benzina nel motore e recuperato Santana e Disabato.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO