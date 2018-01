Ziggy Marley al Rugby Sound

Gli organizzatori del Rugby Sound hanno svelato il primo nome dell’edizione 2018 del festival che si svolge all’isola del Castello di Legnano. Si tratta di Ziggy Marley, una vera e propria leggenda del reggae mondiale. Per noi sarà una giornata da ricordare per sempre e ancora non ci sembra vero.

Vincitore di 5 Grammy Awards e pioniere della musica reggae Ziggy Marley, figlio primogenito del grande Bob, sarà sul palco di Legnano venerdì 29 giugno, per il primissimo giorno di festival (29 giugno-8 luglio). Biglietti disponibili nei circuiti Ticketone e Mailticket, al prezzo speciale di € 10 + diritti.