Zola delle mie brame, qual è il miglior cocktail del reame?

Da giovedì 1 a sabato 3 febbraio, 7 mixologist milanesi, tra i più in voga del momento, hanno accettato la sfida proposta dal Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola di abbinare al formaggio erborinato più amato al mondo altrettanti cocktail.

Le creazioni proposte da ciascun locale, alcune create per l’occasione altre rivisitate, sono per la precisone due: una abbinata al Gorgonzola Dolce Dop e l’altra pensata per accompagnare le note più decise del Gorgonzola Piccante Dop.

A chi sceglierà uno dei cocktail proposti, saranno offerti in degustazione gratuita finger food a base delle due varianti di Gorgonzola Dop creati sempre per l’occasione dagli chef dei rispettivi locali. All’interno dei locali sarà presente un corner del Consorzio Gorgonzola con ricettari e gadget in omaggio per tutti.

L’iniziativa del Consorzio Gorgonzola ha coinvolto sette locali milanesi di riferimento nel mondo dell’alta mixology, ma con una proposta food altrettanto creativa e di qualità. Dislocati in diverse zone della città, si va dal Bulk, il nuovo cocktail bar di Giancarlo Morelli all’interno dell’Hotel VIU Milan, al Ceresio 7 dello chef Elio Sironi e del mixologist Guglielmo Miriello, entrambi in zona Sarpi-Monumentale; dalla suggestiva terrazza del Globe che domina Piazza 5 Giornate e vede al bancone Daniele Sedicina, al sempre frequentatissimo Jazz Cafè in corso Sempione con le creazioni di Nicco Marino; la zona dei Navigli è presidiata dal Rebelot che vede al bancone il mixologist Nicola Onorato e in cucina Matteo Monti, e dall‘Iter, il nuovo cocktail bar fusion con le proposte internazionali di Idris Conti; infine la zona Garibaldi è rappresentata dal The Stage – Octavius con lo chef Fabrizio Albini e tutta la bar crew ad animare il locale di Piazza Gae Aulenti.

I frequentatori dei locali potranno divertirsi a condividere sui social l’abbinamento preferito usando l’hashtag ufficiale #zolaecocktail

