12mila persone al carnevale di Cassano

Un successo senza precedenti, quest’anno, per il Carnevale di Cassano Magnago. Un appuntamento sempre curato, mai interrotto negli anni, che anche nel 2017 ha regalato una bella giornata di festa.

Galleria fotografica Carnevale 2018 Cassano Magnago 4 di 13

12mila le presenze totali registrate domenica, secondo una tradizione cassanese che vede la sfilata all’inizio della settimana di festa pre-Quaresimale.

«Quest’anno abbiamo anche avuto la fortuna di avere un pallone aerostatico che ha offerto anche la vista dall’alto» dice il sindaco Nicola Poliseno, impegnato in veste di gatto del Gatto e la volpe, in un carnevale tutto a tema Pinocchio, con sette carri per illustrare altrettanti capitoli della celebre favola del burattino che vuole diventare bambino (lo avevamo presentato qui). «C’è stata anche la votazione del carro dell’anno: hanno votato in 700, attraverso Whattsapp, e ha vinto il carro della Balena».

Come ogni anno l’organizzazione ha coinvolto gli oratori cittadini, la Polizia Locale con il comandante Raffaele Esposito, i carabinieri, l’associazione carabinieri in congedo, i tecnici comunali, la Protezione Civile con l’assessore Paola Saporiti.

Non c’è dietro solo la (pur notevole) creazione dei carri, c’è anche tutto lo sforzo organizzativo e burocratico, reso più impegnativo dalle nuove norme per la gestione degli eventi di piazza, il cosiddetto Decreto Minniti. «Norme stringenti» riconosce il sindaco. «Portano ad assorbire tante energie, ma spingono tutti gli organizzatori e la macchina comunale a fare il possibile e l’impossibile per evitare spiacevoli inconvenienti. Sono norme certo ingombranti, però normale che ci siano attenzioni in un evento da 12mila persone in tre ore. Certo non possono essere le stesse per ogni evento, sia una processione o una gita ciclistica».

In ogni caso: una grande giornata, con molta partecipazione, con i carri che hanno impegnato due volte l’anello centrale di via 4 novembre- piazza Libertà- via 5 giornate- piazza 25 aprile.