1,5 milioni di euro per le scuole di Venegono e Daverio

Un milione e mezzo di euro per l’adeguamento antisismico e antincendio di due scuole. È lo stanziamento deciso dal Ministero dell’Istruzione.

In tutto la legge di Bilancio 2017 ha destinato 1,058 miliardi di euro per finanziare 1.739 interventi.

A beneficiare dei fondi statali saranno la scuola media Fermi di Vengono Inferiore e la scuola primaria Fermi di Daverio. L’intervento più corposo verrà effettuato a Vengono dove sono stati stanziati 1,2 milioni di euro mentre a Daverio arriveranno 324.000 euro.

Per la media Fermi di Venegono è ormai pronto da alcuni anni un progetto esecutivo di adeguamento termico e antincendio ma anche di ristrutturazione mentre per la Marconi Daverio si tratta dell’ultima tranche di un intervento più corposo avviato anni fa e che ha interessato il comprensivo.

«Sull’edilizia scolastica – spiega la Ministra Fedeli -, in questi ultimi quattro anni, c’è stata una svolta: sono stati investiti quasi 10 miliardi, ma abbiamo operato anche sul fronte della governance, istituendo un Osservatorio dedicato, atteso da quasi 20 anni. Abbiamo ora una programmazione unica nazionale, ovvero un elenco di priorità effettive sulle quali intervenire, abbiamo un’anagrafe con tutti i dati sullo stato delle nostre scuole. Abbiamo fatto delle scelte importanti non solo per mettere in sicurezza gli edifici, ma anche per innovare gli ambienti educativi»