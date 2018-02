17enne scomparsa, la famiglia la cerca

Miriam Telesca ha 17 anni ed è scomparsa da casa da alcuni giorni.

La famiglia sospetta che si possa trovare ancora nella zona tra Tradate e Saronno.

Miriam ha occhi chiari e capelli scuri (un po’ più scuri di come appaiono nella foto qui sopra, in cui è ritratta insieme al padre).

È uscita di casa mercoledì e da allora no ci sono più notizie.

Nella giornata di oggi, sabato 17 febbraio, è stata fatta denuncia ai carabinieri. Chi avesse informazioni può contattare i carabinieri di Tradate: 0331 841465