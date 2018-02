300.000 euro per sostenere le imprese nelle zone dell’alto varesotto

“Il Lago Maggiore, una visione fuori dal comune” è il titolo del bando, nato nel quadro dell’avviso ‘ASSET’ di Regione Lombardia, che si rivolge all’Alto Varesotto. L’obiettivo principale è favorire sia il mantenimento, sia il nuovo insediamento di imprese e attività professionali in aree montane a debole densità abitativa, con il fine di conservare, consolidare ed ampliare l’offerta a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio (turisti, emigrati dai paesi montani, proprietari di seconde case o escursionisti di breve periodo).

Il bando vede il coinvolgimento, con un partenariato, dei comuni di Cassano Valcuvia (ente capofila), Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, della Camera di Commercio di Varese, di Confcommercio Uniascom Varese quale Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa sul territorio provinciale per i settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi; di Confcommercio Ascom Luino quale sponsor privato dell’iniziativa. Ascom Luino si è fortemente impegnata per la promozione del bando con la convinzione che, grazie a queste risorse pubbliche, si può conservare e rilanciare il tessuto imprenditoriale locale. «Il comune di Cassano Valcuvia, pur essendo una piccola amministrazione comunale, si è assunto il gravoso incarico di ente capofila: un plauso quindi al sindaco Marco Magrini ed al personale comunale -dice il numero 1 di Ascom, Stefano Meloro, che ricorda anche come- con questo bando vengono stanziati 300.000 euro dei quali 220 destinati alle imprese».

Il bando è infatti specificatamente rivolto a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi; incentivare la creazione di nuove imprese e attività nel campo delle professioni turistiche. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite massimo di € 10.000,00 di contributo, con un importo minimo di spesa € 4.000. Possono accedervi le micro, piccole e medie aziende dei settori commercio e turismo, i professionisti (solo se legati al turismo come, ad esempio, le guide turistiche) già in attività; gli aspiranti giovani imprenditori (fino a 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di contributo) e professionisti (senza limiti di età); questi ultimi se legati, come si è visto prima, al turismo. Fra le condizioni richieste vi è avere la sede operativa nel territorio dei citati cinque comuni.

Ascom Luino è a disposizione per fornire gli opportuni chiarimenti. Info tel. 0332.543.981 – Ufficio Segreteria. Il bando completo può essere scaricato anche dai siti dei cinque comuni coinvolti.