“Con il 34% di preferenze la Fiom conferma la presenza in Whirpool”

La FIOM-CGIL di Varese e la nuova RSU FIOM Whirlpool ringraziano quanti hanno partecipato all’elezione della nuova RSU, sostenendo la nostra lista e votando i nostri candidati. L’esito delle elezioni conferma quanto la trasformazione avvenuta a Cassinetta sia stata profonda, sia in termini di produzioni che per il ricambio di lavoratori dipendenti. Dal 2014, infatti, le numerose uscite incentivate per pensionamento e la forte riorganizzazione del sito, decisa – a fronte dell’acquisizione di Indesit – dal piano industriale del 2015, hanno pesato nel collegio operai, sul numero di preferenze che la nostra organizzazione ha ottenuto.

Con il 34% di preferenze tra gli operai e la conferma di tre delegati nel collegio impiegati, la Fiom si aggiudica 10 RSU e 2 RLS eletti.

La FIOM CGIL continuerà a battersi per mantenere la centralità del sito produttivo di Cassinetta rispetto al Gruppo, per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori a Cassinetta, per la trasformazione dei contratti a scadenza dei tanti giovani che in questo momento sono presenti nello stabilimento, e a contrastare le possibili conseguenze di una forte instabilità dei volumi produttivi che permane, anche continuando con scelte a volte impopolari ma di grande solidarietà e coerenza, come nel recente passato.

E’ necessario inoltre rafforzare il rapporto con le lavoratrici e i lavoratori, dandoci l’obiettivo di migliorare la nostra presenza in alcune aree dello stabilimento.

A tutti i nostri candidati e a coloro che hanno espresso il voto per la nostra lista va il ringraziamento della FIOM-CGIL, con la certezza che tutti insieme continueremo a lavorare al meglio per i lavoratori in azienda e nella società, sostenendo le posizioni della CGIL nella sua battaglia per l’uguaglianza, la solidarietà e la giustizia sociale.