350 parcheggi per i pendolari della stazione Fs, da marzo via ai lavori

Sempre più concreto il progetto di realizzazione di un nuovo grande parcheggio pubblico nei pressi della stazione RFI: ieri la Giunta ha approvato la convenzione con RFI che assegna al Comune in comodato gratuito parte dell’ex area di scalo che si trova sul lato sud della stazione di piazza Volontari della Libertà.

In quest’area di circa mq 8700 verranno realizzati 350 posti che saranno messi a disposizione dei cittadini gratuitamente.

La durata della convenzione è fissata in nove anni, gli oneri per la sistemazione e manutenzione dell’area sono a carico del Comune, così come sono a carico del Comune la recinzione, l’impianto di illuminazione, la segnaletica. I lavori prenderanno il via il prossimo mese e il parcheggio sarà disponibile in tempi brevi.

Allo studio anche migliorie viabilistiche tra la piazza e viale Venezia che possano rendere più fluida la circolazione dei veicoli in prossimità dell’ingresso del parcheggio.

Il nuovo parcheggio risponde alle necessità di soddisfare la richiesta di posti auto per i numerosi pendolari che utilizzano il servizio ferroviario e va ad aggiungersi allo spazio di sosta già esistente in via Rovereto, che sarà oggetto a breve di lavori di riqualificazione.

Un intervento a cui anche RFI si è dimostrata molto interessata, come detto anche in occasione della recente ristrutturazione della stazione, perché va ad incentivare una maggiore fruibilità degli spazi e a riqualificare la stazione, nell’ambito degli accordi sottoscritti con la Regione Lombardia.

A dimostrazione dell’attenzione al miglioramento della qualità della vita dei tanti pendolari cittadini, si segnalano anche alcune novità per coloro che utilizzano la stazione delle ferrovie Nord: Agesp ha di recente introdotto alcune soluzioni tecnologiche all’avanguardia che facilitano gli utenti dei parcheggi Monti e Ferrucci, in particolare dei numerosi abbonati. E’ infatti ora possibile rinnovare l’abbonamento da 10 giorni prima e fino a 5 giorni dopo la scadenza direttamente alla cassa automatica senza doversi recare alla cassa del park Facchinetti e sarà possibile pagare sia con carta di credito che con bancomat.

E’ stata intanto definita una rivisitazione dei parcheggi lungo le strade limitrofe alla stazione Nord, con l’obiettivo di aumentare i posti a disco orario a disposizione per le soste brevi di chi si reca nei negozi di vicinato e per i residenti e di diminuire gli spazi per le soste prolungate.