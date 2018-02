3SG rassicura i dipendenti: “Nessun allarmismo”

«Affermare che potrebbero esserci tagli al personale è quanto di più falso si possa fare. Non ci interessa polemizzare con la consigliera comunale Margherita Silvestrini, quello che ci preme è tranquillizzare i nostri 225 dipendenti dopo l’allarmismo suscitato dalle dichiarazione dell’ex assessore della giunta Guenzani».

Quella del consiglio di amministrazione di 3SG, presieduto da Giacomo Peroni, non vuole essere una replica all’esponente della minoranza consiliare, ma una precisazione utile a rasserenare i lavoratori della struttura dei Ronchi e a spiegare ai cittadini gallaratesi «che l’attività del Camelot andrà avanti come sempre o addirittura meglio di prima».

Entrando nello specifico, il Cda presenta una breve cronistoria partendo dal contratto di servizi stipulato con l’amministrazione comunale, «un accordo apprezzato pubblicamente in consiglio comunale anche dalla stessa Silvestrini» (e in effetti mai contestato neppure in seguito). Il plauso dell’esponente del Pd, così come quello dell’intera assemblea civica, «andava alla rimodulazione di alcuni capitoli di spesa senza però intaccare i servizi offerti che anzi vengono aumentati, anche perché il contratto di servizio ha un importo identico al precedente».

Il tutto – sottolineano da via Sottocorno – con un risparmio da parte del Comune alla voce “pasti”:«Grazie a un tesoretto composto dai buoni derivanti dal contratto in essere per la refezione scolastica e mai utilizzati dalla precedente giunta, è stato infatti possibile ridurre questo costo a carico dell’amministrazione».

Per questi motivi affermare che i servizi erogati diminuiranno con ripercussioni sui posti di lavoro «vuol dire essere male informati o nella peggiore delle ipotesi significa affidare coscientemente il proprio pensiero (sbagliato) a una fake news, giusto per parafrasare il segretario nazionale del partito al quale appartiene la consigliera Silvestrini».