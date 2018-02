Faranno 4 nuovi parcheggi a Varese

La giunta ha deliberato, ieri, un provvedimento per potenziare la sosta nei quartieri.

“Abbiamo indicato delle aree in cui sorgeranno posti auto – osserva l’assessore Andrea Civati – e si tratta di terreni che sono già stati individuati, a suo tempo, nel Pgt, come aree servizi. I primi tre si trovano a Sant’Ambrogio, Rasa, Cartabia. Per la Rasa si tratta di un’area dietro la scuola elementare Mameli – spiega Civati – e sarebbe il vecchio parcheggio a servizio della scuola.

La Rasa

“La seconda area, a Sant’Ambrogio, è di proprietà della parrocchia ed è quella dove si trova il campo da basket di fronte alla chiesa”.

La chiesa di Sant’Ambrogio e il campo da basket

“A Cartabia – continua Civati – utilizzeremo è un’area che nel pgt è già indicata a parcheggio. E’ in via Tasso, poco prima dell’asilo, ma oggi è privata, necessita dunque un esproprio o comunque una acquisizione bonaria con il proprietario”.

Via Tasso a Cartabia

“Il quarto parcheggio avrà un iter diverso – specifica l’assessore – è a Bizozzero, ed era stato individuato in via Eupili dal Pgt, ma si tratta di una opzione controversa nel quartiere perché è un’area verde. Su questo, vorrei specificare, che non abbiamo preso alcuna decisione e se gli abitanti preferiranno un’altra opzione, noi troveremo un’alternativa. Anche se il pgt indica in questa zona un’area di parcheggio”.