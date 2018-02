6.54: investiti alla stessa ora un pedone e un ciclista

Due investimenti hanno impegnato i soccorritori del 118nella prima mattinata di oggi.

A Marchirolo alle 6.54 è scattato l’allarme per un ragazzo di 17 anni investito da un’auto in via Pietro Bozzolo. Sul posto la Croce Rossa di Luino e i Carabinieri.

Alla stessa ora, 6.54, a Busto Arsizio i soccorsi sono stati chiamati per un ciclista, un uomo di 38 anni investito all’inizio di via Monti. Sul posto la Croce Rossa di Busto Arsizio e la Polizia stradale.

Dalle prime informazioni ricevuto non dovrebbero essere gravi: per entrambi i soccorritori stanno procedendo in codice giallo.