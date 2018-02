Carnevale a Samarate, ecco gli appuntamenti

Con l’arrivo delle vacanze e dei dolci di carnevale, Samarate si veste di colori e di festa non un solo giorno, bensì per due settimana ricche di appuntamenti che vedono coinvolti tutti e 4 gli oratori cittadini.

Diverse le iniziative, a partire dall’evento “Libera un vestito di Carnevale” che si è tenuto il 4 febbraio, dedicata a tutti coloro che hanno un vestito a tema in buone condizioni da barattare, regalare o vendere, oppure a tutti i fantasiosi che vogliono crearsene uno durante il laboratorio di costruzione vestiti.

Le iniziative continuano con i due cortei “Maschera Samara Tucc Insema” di domenica 11 febbraio, con ritrovo alle 14.30 all’Oratorio di Verghera, e sabato 17 febbraio, con i carri in partenza alle 15 dagli oratori di San Macario e Samarate.

E poi: “Il tè ” di giovedì 15 febbraio, le feste per bambini e per preadolescenti di venerdì 16 febbraio e la festa con pizzata finale per le famiglie sabato 17 febbraio.

Per il programma completo degli appuntamenti: www.comune.samarate.va.it