That’s Life, lo spettacolo di Riccardo Rossi

“That’s Life! Questa è la vita!” è il nuovo imperdibile spettacolo di Riccardo Rossi, scritto dallo stesso attore, insieme ad Alberto Dirisio, autore, tra gli altri, anche di Fiorello.

L’imperdibile spettacolo è in programmazione al Teatro Sociale di Luino il 1 marzo alle ore 21:00.

Con la consueta elegante ironia che lo contraddistingue, in questo esilarante show l’attore romano racconta la sua personale visione della vita, con tutte le sue storpiature, goffaggini, ed impacci, per farci ridere….di noi. Che cos’è la vita ? Una risposta non c’è, perché è diversa per ogni individuo. Ma per ogni fase della vita ognuno di noi ha qualcosa in comune.

Da adolescenti seguivamo le mode e vestivamo tutti allo stesso modo, superati i 50 facciamo tutti più o meno quattro conti con esami clinici e check-up fisici vari, a 40 “è l’età migliore”, a 20 “magari averceli ancora” e così via…. e a 90 ? “ad arrivarci….”

Riccardo Rossi nella sua ossessiva e maniacale “schedatura” del genere umano, dopo averci raccontato con “l’amore è un gambero” pregi e difetti dell’amore (e degli uomini) torna a raccontarci, con “That’s Life! Questa è la vita” i pregi e difetti della vita (e degli uomini). Attraverso aneddoti personali e l’osservazione di amici, parenti e chiunque gli capiti a tiro, Riccardo Rossi racconta “ che cosa è la vita” per farci ridere …. di noi… anche se pensiamo che canti sempre e solo agli altri.