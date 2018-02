70 mila euro per elementari e medie

Le scuole medie di Cuveglio si rifanno il trucco: verranno ritinteggiate completamente all’esterno e il tetto sarà impermeabilizzato. Poi investimenti sono previsti anche per le elementari, con l’automatizzazione del cancello, l’installazione di videocitofoni per migliorare la sicurezza dello stabile.

Tutto con soldi che il Comune aveva già in cassa e che ora potrà spendere per migliorare gli edifici che fanno di Cuveglio un importante polo scolastico della Valle, grazie al meccanismo dello “Sblocca scuola”, il pacchetto di norme introdotte dal Governo Renzi per migliorare gli istituti scolastici, previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Gli investimenti ammontano in tutto a 70 mila euro, disponibili da subito per intervenire sui plessi scolastici. La notizia è arrivata proprio questa mattina e ha preso quasi di sorpresa buona parte della giunta presente in Comune.

«Siamo molto soddisfatti di questa decisione che migliora non solo l’aspetto estetico, ma anche la sicurezza delle nostre scuole» – hanno spiegato dal palazzo comunale gli amministratori (nella foto sopra, da sinistra, il sindaco Giorgio Piccolo, il suo vice Marco Bonvicini, e gli assessori Giuseppe Lioi e Renato Furigo).

Il riferimento è alle misure di sorveglianza e prevenzione che il Comune sta predisponendo per rendere ancora più sicura l’area, dove oltre alle scuole si trova anche un campo di atletica, proprio dietro al palazzo comunale.

Buone notizie, come di recente anticipato da Varesenews, anche per scuole materne e l’asilo nido: dalla Regione sono attesi altri 28 mila euro per progetti “da zero a 6 anni” che prevedono – per la scuola materna – corsi di inglese, psicomotricità, post scuola materna, area giochi; «parte della somma verrà inoltre girata all’asilo nido comunitario», ha specificato il sindaco Piccolo.