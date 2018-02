800 mila euro per tre scuole e un impianto sportivo

Nell’ambito del Patto nazionale verticale, il Comune di Legnano ha ottenuto spazi finanziari pari a 800mila euro per tre interventi, uno su una struttura sportiva e due relativi all’edilizia scolastica.

L’opera più onerosa è la riqualificazione di un campo in via dell’Amicizia, dove l’erba sintetica prenderà il posto della terra battuta. La superficie di gioco sarà di 70 metri per 45 e verrà corredata da panchine e porte da calcio (potrà però essere utilizzata per diverse discipline). Prevista anche l’installazione di un prefabbricato adibito a spogliatoi, dotato degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento. Costo complessivo: 400mila euro.

Un secondo intervento servirà a sistemare partizioni interne di alcune scuole primarie: Don Milani, De Amicis e Carducci. In pratica saranno puliti, raschiati, isolati e ritinteggiati spazi quali aule, corridoi, atri, servizi igienici per un importo di 200mila euro. Stessa cifra che servirà a rinforzare controsoffitti e solai alle scuole Pascoli e De Amicis.

«Per chiedere gli spazi – spiega l’assessore alle Opere pubbliche, Laura Venturini – era necessario presentare i progetti esecutivi degli interventi entro il 20 gennaio. La concessione premia l’impegno degli uffici, che hanno dovuto produrre la documentazione in tempi molto stretti. In generale, il settore lavori pubblici sta lavorando su diversi fronti, come avrò modo di spiegare nella commissione che si terrà a breve e nella quale sarà presentato il piano triennale delle opere».