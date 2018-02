A scuola di seduzione

Trovare l’anima gemella non è sempre semplice, soprattutto quando la timidezza impedisce l’approccio verso la persona che ci piace.

Per tutti gli uomini un po’ impacciati o timidi, oggi è possibile frequentare un corso di seduzione per conquistare una ragazza.

Durante il corso si apprenderanno le tecniche per approcciare in modo corretto l’altra persona, con la consapevolezza che approcciare significa conoscere e non rimorchiare.

Il corso aiuterà a sapersi relazionare con tutti in modo estroverso, non solo con la persona che ci piace, per non dare l’impressione di quelli che si fanno avanti solo con una che si vuole sedurre e poi invece non si è in grado di sostenere una conversazione anche con le altre persone.

Si imparerà a evitare di crearsi problemi mentali per giustificare il non approccio, come convincersi che la donna che ci piace è troppo bella, troppo alta o troppo brutta.

Conoscere è importante perché è il primo passo per creare un contatto, altrimenti si dovrebbe puntare subito a un approccio molto fisico che però non porterà risultato, a meno che la donna non sia ubriaca o “facile”.

Nell’illustrazione delle tecniche di seduzione, si analizzeranno anche tutti quegli atteggiamenti che possono risultare fastidiosi a una donna, soprattutto quando è abituata a essere mira dei complimenti o dei tentativi di “abbordaggio” maschili, per il suo grande fascino.

Obiettivo del corso, sarà quello di fornire a ogni partecipante gli strumenti necessari per un cambiamento personale che gli consenta di avvicinare gli altri in modo più libero e disinvolto e quindi di aumentare la propria sicurezza personale, per aiutarlo nel sedurre la donna che lo ha colpito.