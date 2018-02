A4: chiusi gli svincoli di Milano Viale Certosa e di Cormano

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A4 Milano-Brescia, per lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne:

-chiusura dell’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia/Venezia: per quattro notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 12 alle ore 05:00 di venerdì 16 gennaio;

per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 16 alle ore 06:00 di sabato 17 febbraio.

In alternativa, si consiglia di seguire la segnaletica per A8/Laghi verso Varese, uscire sulla A8 allo svincolo Fiera (km 2+200) e seguire le indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord di Milano.

– Chiusura dell’entrata dello svincolo di Cormano, verso Torino:

per quattro notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 12 alle ore 05:00 di venerdì 16 gennaio; per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 16 alle ore 06:00 di sabato 17 febbraio.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP35 Milano-Meda in direzione Meda ed immettersi sulla SP46 verso Rho, con rientro sulla A4 allo svincolo di Pero, per proseguire verso Torino oppure immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna, con rientro alla barriera di Milano Ghisolfa.

– Chiusura dell’entrata dello svincolo di Cormano, verso Brescia/Venezia:

per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 12 alle ore 05:00 di mercoledì 14 febbraio.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP35 Milano-Meda in direzione Meda ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, con rientro allo svincolo di Sesto San Giovanni al km 136+500 o di Monza al km 129+000.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 attivo 24 ore su 24.