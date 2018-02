Abilità e talenti: una serata di approfondimento sull’autismo

Venerdì 2 marzo ore 20 presso la Sala Guido Reni all’interno del Comune di Albizzate in piazza IV Novembre si terrà l’incontro dal titolo “Autismi, abilità e talenti: quale futuro?”, con la presentazione del libro “Ti disegno che ti amo”.

L’incontro è organizzato da Comune di Albizzate e Associazione di Promozione Sociale WhatsArt?

Ad animare la serata saranno il professor Lucio Moderato psicologo e psicoterapeuta, Direttore Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, Cavaliere della Repubblica, la dott.ssa Chiara De Bernardi, autrice del libro, mamma di Silvia, ragazza autistica e Daniele Cassani, papà di Silvia, ingegnere con mente Asperger.

Si parlerà anche di progetti in atto volti a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche in un’ottica di ampliamento delle autonomie e quindi dello sviluppo delle risorse delle persone con autismo. Una condizione definita da Moderato come un “modo di funzionare” più che una “malattia”, da accettare dunque e abilitare. Si parlerà anche di espressione artistica come importante strumento comunicativo, espressivo e d’apprendimento per le persone con disturbo dello spettro autistico. La testimonianza della famiglia Cassani e la presentazione del libro “Ti disegno che ti amo” faranno da cornice all’evento.