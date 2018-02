Accerchiato dai supermercati, corso Matteotti reagisce con nuovi negozi

Corso Matteotti, la via dei negozi di Castellanza, cerca di reagire alle aperture dei colossi della grande distribuzione come Tigros e Aldi (curiosamente posizionate all’inizio e alla fine del viale). Nelle prossime settimane, infatti, tre saracinesche chiuse da anni, riapriranno con tre differenti attività.

Apriranno un negozio di materassi, dove c’era una storica profumeria all’angolo tra via Piave e corso Matteotti, un negozio di cialde per macchine del caffè, nel negozio che fa ad angolo con la via Ponchiroli, e un negozio di riparazioni per telefonini.

Le tre aperture sono un segnale di risveglio del commercio al dettaglio ma per il sindaco Mirella Cerini è ancora poco: «Castellanza Servizi e Patrimonio sta facendo il possibile per rendere appetibili i molti negozi sfitti di proprietà del Comune – spiega – ma non è facile. Il lavoro dell’Amministratore Unico Veronelli sta portando a qualche nuova apertura ma le difficoltà rimangono».

Nel frattempo l’amministrazione comunale sta lavorando su spazi liberi presenti nella nuova e nella vecchia stazione di Castellanza: «Stiamo stringendo accordi con Ferrovienord per ottenere gli spazi presenti nella nuova stazione e metterli a disposizione delle associazioni – prosegue Mirella Cerini -. Stessa cosa per la vecchia stazione dove, però, sono necessari lavori di ristrutturazione e un’idea forte per il rilancio dell’intero complesso».

Per la vecchia stazione, infatti, l’amministrazione punta a raccogliere manifestazioni d’interesse per poi emettere un bando.