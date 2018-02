Accessori bagno, come scegliere le soluzioni migliori

Rinnovare il bagno e dare un tocco di novità alla propria casa non è sempre una scelta facile. Si è soliti infatti pensare subito allo stress che un’azione del genere ci porterà, oltre al budget spesso elevato di cui tener conto. Fortunatamente, però, si può optare per una soluzione meno drastica.

Parliamo allora di cambiamenti unicamente in tema di accessori bagno, una soluzione che ci permetterà di fare piccole ma essenziali modifiche in un tempo limitato. Basterà fermarsi a ragionare, scegliere i prodotti che riteniamo giusti per il nostro ambiente e che faciliteranno la permanenza in questa stanza.

Si parte dai classici accessori da appoggio come il porta spazzolino, il dispenser per il sapone, il porta saponetta e il porta scopino da terra: basterà semplicemente posizionarli sul lavabo o sul pavimento. A seguire, ci sono gli accessori bagno a muro come il porta asciugamani: di solito vengono fissati con dei tasselli, ma oggi esistono in commercio anche elementi che si applicano in pochi minuti grazie a colle speciali, evitando così di rovinare le piastrelle con il trapano.

Altri accessori: una piccola pattumiera, un tappetino da bagno da utilizzare alla fine della doccia per la massima sicurezza, il coperchio del wc, un cesto portabiancheria, vari scaffali per conservare prodotti di bellezza e un set dedicato alla doccia per avere spugne, shampoo e bagnoschiuma sempre a portata di mano.

Quali materiali scegliere? È fondamentale orientarsi verso prodotti che garantiscano massima igiene, un buon rapporto qualità-prezzo e una resistenza negli anni. Spiccano su tutti gli accessori bagno in acciaio inox. A seguire, ci sono quelli in ceramica e vetro: più delicati e fragili, meritano grande attenzione. Infine, i pezzi in plastica o legno: poco resistenti all’umidità, tendono purtroppo a usurarsi in breve tempo.

E i colori? Via libera alla fantasia e ai propri gusti. Un classico intramontabile per l’ambiente dei sanitari è ovviamente il bianco. C’è chi preferirà tonalità fredde come il blu, il verde, l’azzurro. Desiderosi di un bagno chic? Il grigio e le sue varianti, insieme all’oro e all’argento, faranno la loro bella figura. Ci sono poi aziende che offrono infinite serie da abbinare proprio al rivestimento per un effetto minimal, armonioso e luminoso.

Qualunque sia la scelta finale, la stanza da bagno non va mai assolutamente trascurata. Deve essere confortevole e funzionale da mattina a sera per rendere la nostra esperienza quotidiana e quella dei nostri cari il più rilassante possibile.