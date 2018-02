Come fare acquisti online in tutta sicurezza

Fare acquisti online è sempre più facile e divertente, in particolare se si è appassionati di moda o di elettronica. Proprio per questo, prima di fare degli acquisti è bene verificare con attenzione che il sito internet dove si vuole fare un acquisto sia sicuro e possa offrire un reale supporto in caso di problematiche con l’ordine o con quello che si è ordinato.

Grazie agli esperti di Qualeconviene.it, abbiamo stilato quali sono le caratteristiche che deve avere un sito per essere considerato sicuro. Sulle pagine del portale, avete la possibilità di trovare una serie di comparatori e di guide per trovare le migliori offerte presenti al momento sul mercato. La guida alle carte prepagate con iban ad esempio, è un ottimo punto di partenza per chi è interessato a cambiare la propria carta di credito.

Verificare l’attendibilità di un sito

La prima azione da compiere quando si fanno degli acquisti online, è sicuramente quella di capire se il sito dove ci si trova è sicuro e affidabile. Oltre ad avere il protocollo https (un sistema di cifratura utile per rendere più sicuro l’invio di dati), è bene cercare informazioni anche sui siti di opinioni. TrusPilot e Opinioni.it sono sicuramente due ottimi punti di partenza, per comprendere se il sito in questione offre un ottimo servizio o se non è all’altezza delle nostre aspettative.

Oltre a questo, è bene verificare che sul sito in questione siano presenti recapiti per il contatto, numero di partita IVA e la sede legale dell’attività. Se non sono presenti queste informazioni, è difficile pensare che il sito in gestione sia gestito da un’azienda affidabile.

Non fare acquisti da reti Wi-Fi o simili

Purtroppo, le reti Wi-Fi gratuite non sempre sono sicure. In molti casi, in particolare dove le reti gratuite sono utilizzate da molte persone, è possibile che qualche malintenzionato sia interessato a carpire informazioni da chi usufruisce di queste reti gratuite. In luoghi come aeroporti, stazioni ferroviarie o altro è sempre bene evitare di utilizzare le connessioni gratuite per fare acquisti.

Utilizzare metodi di pagamento sicuri

Quando si è verificata l’attendibilità di un sito internet, prima di procedere alla conclusione dell’ordine è bene accertarsi che i metodi di pagamento supportati siano sicuri. Paypal ad esempio, è sicuramente uno dei metodi di pagamento che meglio proteggono gli utenti che lo utilizzano. Inoltre, nel caso ci siano dei problemi è sempre possibile utilizzare il programma PayPal per la protezione dell’acquirente. Se il prodotto che si è acquistato non è conforme da quanto presente sul sito internet, si può aprire una controversia direttamente nel proprio account PayPal e ottenere il rimborso di quanto pagato.



Diffidare dalle e-mail sospette

Purtroppo ogni giorno gli account e-mail di milioni di persone sono bombardati di messaggi promozionali fasulli. Queste e-mail, che sono utilizzare per dei tentativi di phishing non devono assolutamente essere lette. Una volta che si clicca su qualche parte della e-mail, si sarà reindirizzati verso una pagina internet con il solo scopo di reperire qualche informazione sensibile. Nella maggior parte dei casi il numero della carta di credito o altro.